МИД ответил Эквадору на подозрения о «российском следе» в акциях в стране

МИД ответил Эквадору на подозрения о «российском следе» в акциях в стране

Эквадор может обратиться к российским правоохранительным органам по поводу «российского следа» в протестах в стране. Об этом заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, сообщает ТАСС.

«Если у эквадорской стороны есть какие-то озабоченности, то есть механизмы сотрудничества», — сказал он, добавив, что, в частности, их поддерживают по линии правоохранительных органов.

В начале октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин. В результате цены на топливо возросли, и жители страны начали акции протеста. К 10 октября сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 714 человек. Однако Морено все же решил пересмотреть свой указ о топливе.

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Сальвадор, Гватемала и Парагвай обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он несет ответственность за «дестабилизацию демократии» в Эквадоре, Морено также говорил, что за организацией беспорядков в стране стоит Мадуро.