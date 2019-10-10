В ходе протестов из-за топлива в Эквадоре задержали более 700 человек

В ходе протестов из-за топлива в Эквадоре задержали более 700 человек

В результате массовых протестных акций в Эквадоре были задержаны по меньшей мере 714 человек. Об этом сообщает издание Diario Libre со ссылкой на главу МВД Марию Паоло Рому.

По ее словам, около 86 полицейских получили ранения при столкновении с демонстрантами, еще как минимум 360 человек обратились за медпомощью. При разгоне протестующих полиция применяла слезоточивый газ.

Кроме того, полиции удалось вернуть 58 человек, сбежавших из тюрьмы Эль-Родео в городе Портовьехо, пишет El Comercio. По словам главы МВД, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают, может ли кто-то из сбежавших преступников оставаться на свободе.

В начале октября президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение в связи с беспорядками. Акции протеста начались после отмены субсидий на топливо, что привело к повышению цен на бензин и дизель.