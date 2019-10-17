МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.

«Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней расследование, которое должна проводить прокуратура, даст нам уверенность в уровне координации между различными социальными секторами, местными, национальными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора», — сказала она.

По ее словам, есть основания полагать, что заявления против правительства, опубликованные в социальных сетях, были сделаны из-за рубежа. Некоторые атаки были совершены через IP-адреса из России, отметила она.

Материал дополняется.