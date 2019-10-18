Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек

Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек

Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни. Ранее сообщалось о 31 погибшем и 50 пострадавших.

По словам представителя, число раненых достигло порядка 60 человек. Взрыв произошел во время пятничной молитвы в 13:30 по местному времени (15:00 мск).

Власти предупреждали о том, что число жертв будет расти, так как в местные больницы госпитализировали много раненых.

В конце сентября в Кандагаре произошел взрыв возле избирательного участка во время проведения президентских выборов. В результате пострадали 15 человек. Небольшие взрывы происходили и на нескольких других участках.