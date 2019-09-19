Семь человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Семь человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Как минимум семь человек погибли, 85 ранены в результате взрыва у правительственной больницы, передает телеканал TOLOnews.

Инцидент произошел примерно в 6:00 (5:00 мск), в результате сильно пострадали офисные здания и дома. Отмечается, что вблизи взрыва расположен офис Национального управления безопасности (NDS). По словам чиновников, в результате инцидента его сотрудники не пострадали.

Из города Кандагар на место происшествия выехали бригады скорой помощи, которые доставили большинство пострадавших в частные больницы одноименной провинции, сообщили власти.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан». В ней отметили, что целью взрыва был офис NDS.

5 сентября в центре Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли двое военных НАТО, один из них — американец. Спустя несколько часов после инцидента «Талибан» также заявил о своей причастности к нему. После совершенного теракта, в результате которого погиб американский военный, Трамп отменил секретные переговоры с лидерами организации и главой Афганистана. Незадолго до годовщины терактов 11 сентября 2001 года в США возле здания американского посольства США в Афганистане, расположенного в Кабуле, взорвалась ракета.