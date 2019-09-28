При взрыве на избирательном участке в Афганистане пострадали 15 человек

При взрыве на избирательном участке в Афганистане пострадали 15 человек

В Кандагаре на юге Афганистана, где 28 сентября проходят президентские выборы, возле избирательного участка прогремел взрыв, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу больницы.

По данным агентства, бомба, заложенная у избирательного участка, взорвалась примерно через два часа после начала голосования (около 07:30 мск).

Официальные лица сообщили о нескольких небольших взрывах на других избирательных участках.

Как отмечает AFP, боевики развернули серию взрывов в течение двухмесячной избирательной кампании, и в последние дни они не раз предупреждали, что готовят нападение на участки.