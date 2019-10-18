При взрыве в мечети в Афганистане погиб 31 человек

Из-за взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны погиб 31 человек, около 50 получили ранения, сообщает агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, взрыв произошел во время пятничной молитвы. В результате крыша мечети обрушилась.
Ранее агентство сообщало о 20 погибших. Агентство ToloNews сообщало о 18 погибших, однако местные власти предупреждали о возможном росте числа жертв. «Число жертв будет расти. Большое число раненых были отправлены в ближайшие госпитали», — сказал чиновник.
28 сентября из-за взрыва на избирательном участке на юге Афганистана пострадали 15 человек. Заложенная у участка бомба взорвалась через два часа после начала голосования за будущего президента страны. Власти сообщали о небольших взрывах и на других участках голосования.