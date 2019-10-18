При взрыве в мечети в Афганистане погиб 31 человек

При взрыве в мечети в Афганистане погиб 31 человек

Из-за взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны погиб 31 человек, около 50 получили ранения, сообщает агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на местные власти‏.

По данным агентства, взрыв произошел во время пятничной молитвы. В результате крыша мечети обрушилась.

Ранее агентство сообщало о 20 погибших. Агентство ToloNews сообщало о 18 погибших, однако местные власти предупреждали о возможном росте числа жертв. «Число жертв будет расти. Большое число раненых были отправлены в ближайшие госпитали», — сказал чиновник.

28 сентября из-за взрыва на избирательном участке на юге Афганистана пострадали 15 человек. Заложенная у участка бомба взорвалась через два часа после начала голосования за будущего президента страны. Власти сообщали о небольших взрывах и на других участках голосования.

