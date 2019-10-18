Митингующие возобновили беспорядки на улицах Барселоны

Сторонники независимости Каталонии устроили в центре Барселоны протесты, которые переросли в многочисленные беспорядки. Об этом сообщает El Pais.

В частности, радикалы перекрыли улицы, свалили в кучу мусор и подожгли его. На улицах слышны взрывы петард, звуки полицейских сирен, а в воздухе чувствуется запах гари. Демонстранты разбили витрину одного из банковских отделений, а а также подожгли стулья одного из уличных кафе и бросили их на проезжую часть. Стражи порядка попытались предотвратить столкновения между сторонниками независимости Каталонии и ультраправыми.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам лишения свободы (от 9 до 13 лет) девятерых сторонников независимости Каталонии по итогам проведенного в 2017 году референдума. Среди них — бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева, его секретарь Жорди Туруль и другие. Их обвинили в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении госсредствами.