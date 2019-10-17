МИД рекомендовал учитывать протесты в Барселоне при планировании поездок

МИД России обратился к россиянам с просьбой учитывать при планировании поездок текущую ситуацию в Барселоне из-за проходящих там протестов. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Мы просили бы российских граждан, находящихся в Барселоне, а также тех, кто намерен отправиться туда в ближайшее время, учитывать происходящее», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство посоветовало россиянам следить за возможными ограничениями в передвижении и использовании туристической инфраструктуры.

Протесты в Каталонии начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых сторонников отделения от Испании к длительным срокам заключения (от 9 до 13 лет) — за подстрекательство к мятежу и злоупотреблении госсредствами. Политики были причастны к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Акции проходят в нескольких городах Испании, в том числе в Барселоне. По последним данным, в ходе протестов пострадали 125 человек, в том числе сотрудники полиции.