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Операция Турции в Сирии ,  
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Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп на фоне решения Анкары о приостановке военной операции на севере Сирии назвал турецкого лидера Реджепом Тайипом Эрдоганом «чертовски хорошим лидером». Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает The Hill.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить, хотя, президент Эрдоган — мой друг, и у меня не было проблем. Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, и он сильный человек, и он поступил правильно. И я действительно ценю это. И я буду ценить это в будущем», — сказал американский президент.

Трамп также назвал «умным» решение турецкого президента. Он заявил, что народу Турции повезло с тем, что именно Эрдоган принимал решение о прекращении военной операции.

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Вашингтон и Анкара договорились о приостановлении военной операции на севере Сирии 17 октября в ходе визита в Анкару вице-президента США Майкла Пенса. Предполагается, что приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли выйти из района операции на севере Сирии. После того, как они покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию. Взамен на это Вашингтон обещал поэтапно снять с Анкары экономические санкции, которые президент Трамп ввел против Турции 15 октября.

В преддверии заключения соглашения Трамп направил Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку. В послании американский лидер посоветовал турецкому коллеге «не быть жестким парнем и дураком». Однако Эрдоган «категорически отверг» документ и выкинул его в мусорную корзину, сообщало Би-би-си.

Турция начала военную операцию «Источник мира» 9 октября. Как заявлял Эрдоган, ее целью стали курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США. Анкара планировала вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности для выхода из Турции сирийских беженцев.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, военная операция в Сирии
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