Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп на фоне решения Анкары о приостановке военной операции на севере Сирии назвал турецкого лидера Реджепом Тайипом Эрдоганом «чертовски хорошим лидером». Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает The Hill.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить, хотя, президент Эрдоган — мой друг, и у меня не было проблем. Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, и он сильный человек, и он поступил правильно. И я действительно ценю это. И я буду ценить это в будущем», — сказал американский президент.

Трамп также назвал «умным» решение турецкого президента. Он заявил, что народу Турции повезло с тем, что именно Эрдоган принимал решение о прекращении военной операции.