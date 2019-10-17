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«Дело 27 июля» ,  
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Суд оставил в силе приговор кинувшему урну в омоновца на акции в Москве

Мосгорсуд признал законным приговор Евгению Коваленко, осужденному на три года шесть месяцев лишения свободы по делу о применении неопасного насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) на акции протеста 27 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Мы рассмотрели апелляционную жалобу его адвоката и постановили оставить решение суда первой инстанции без изменений», — заявили в Мосгорсуде. Таким образом, в законную силу вступил приговор, вынесенный ранее Мещанским судом столицы. 

Апелляционная инстанция отклонила просьбы адвоката Коваленко вызвать новых свидетелей, пересмотреть видеозаписи произошедшего и провести повторное исследование доказательств по делу.

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

В начале сентября Мещанский суд приговорил 48-летнего Коваленко к трем с половиной годам колонии. Гособвинение считает, что на прошедшем 27 июля в Москве митинге Коваленко оттолкнул сотрудника патрульно-постовой службы и схватил за бронежилет омоновца Максима Салиева, который «испытал физическую боль», после чего бросил в него урну.

После задержания Коваленко признал вину, однако позже отказался от своих показаний, заявив, что дал их в ночное время и без своего адвоката. На суде он заявил, что среагировал на действия силовиков и попытался помешать одному из задержаний. Бросок Коваленко назвал «жестом отчаяния», объяснив, что предпринятые им действия были «продиктованы беспределом».

Фотогалерея 
Митинг в защиту политзаключенных в Москве. Фоторепортаж

27 июля в столице состоялся несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция завершилась задержанием более 1 тыс. человек. После Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия против представителей власти. Пять человек получили реальные сроки, уголовное преследование части фигурантов прекратили. 17 октября из России уехал фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин. По версии следствия, он бросил в сотрудника правоохранительных органов бутылку с неустановленной жидкостью.

Теги: Мосгорсуд, митинг, приговор, новости РБК
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