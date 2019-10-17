Суд оставил в силе приговор кинувшему урну в омоновца на акции в Москве

Суд оставил в силе приговор кинувшему урну в омоновца на акции в Москве

Мосгорсуд признал законным приговор Евгению Коваленко, осужденному на три года шесть месяцев лишения свободы по делу о применении неопасного насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) на акции протеста 27 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Мы рассмотрели апелляционную жалобу его адвоката и постановили оставить решение суда первой инстанции без изменений», — заявили в Мосгорсуде. Таким образом, в законную силу вступил приговор, вынесенный ранее Мещанским судом столицы.

Апелляционная инстанция отклонила просьбы адвоката Коваленко вызвать новых свидетелей, пересмотреть видеозаписи произошедшего и провести повторное исследование доказательств по делу.

В начале сентября Мещанский суд приговорил 48-летнего Коваленко к трем с половиной годам колонии. Гособвинение считает, что на прошедшем 27 июля в Москве митинге Коваленко оттолкнул сотрудника патрульно-постовой службы и схватил за бронежилет омоновца Максима Салиева, который «испытал физическую боль», после чего бросил в него урну.