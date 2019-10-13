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Операция Турции в Сирии ,  
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Турция захватила сирийский приграничный город в провинции Ракка

Турецкие военные заняли город Сулук в провинции Ракка, сообщает агентство Anadolu.

Агентство добавляет, что турецкие вооруженные силы действовали совместно с протурецкой Сирийской национальной армией (СНА), чтобы уничтожить «коридор террористов» на южной границе Турции с Сирией. Военные вытеснили из города курдские Отряды народной самообороны (YPG).

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», направленной против «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США, и YPG. Вашингтон требовал прекратить ее, но Анкара не согласилась.

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В результате Германия решила прекратить поставки оружия Турции из-за военной операции. В МИД ФРГ отметили, что не хотят, чтобы немецкое оружие использовалось в Сирии. Затем МИД Франции также сообщил о приостановке поставок вооружений турецкой стороне.

Теги: Турция, Сирия, военная операция
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