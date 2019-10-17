Минобороны Турции заявило об уничтожении 673 курдских ополченцев

Число курдских ополченцев, убитых в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, увеличилось. Об этом на своей странице в Twitter пишет Министерство обороны Турции.

По данным ведомства, общее число нейтрализованных в ходе проходящей к востоку от Ефрата операции «Источник мира» членов курдских вооруженных формирований составило 673 человека.

Накануне, 16 октября, Минобороны страны заявляло о 637 уничтоженных ополченцах.

Операция «Источник мира» была начата турецкими войсками 9 октября. Вооруженные силы страны вторглись на приграничную территорию Сирии, находящуюся под контролем курдских группировок, которые считаются в Турции террористическими. Как заявляла Анкара, турецкие военные намерены создать 30-километровую зону безопасности вдоль границы.