Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии

Страны Евросоюза запросили на 16 октября в Совете безопасности ООН обсуждение военной операции Турции в Сирии, сообщил РБК источник в дипломатических кругах.

Как уточнил «РИА Новости» источник в Совбезе, с этой инициативой выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Франция и Польша — то есть все страны ЕС, которые представлены в Совбезе. Обсуждение предполагается в рамках вопроса «разное».

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. Главной целью Анкары стало вытеснение с пограничных зон курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и «Сирийских демократических сил», которые Турция считает террористическими. На этой территории Анкара планирует организовать безопасный коридор для беженцев.

Действия Турции осудили Соединенные Штаты и ряд европейских стран. Вашингтон ввел санкции против турецкий чиновников, а Франция и Германия приостановили поставки оружия в Анкару.