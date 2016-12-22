«Роснефть» начнет добычу в Иракском Курдистане до конца 2018 года

«Роснефть» начнет разработку нефти в Иракском Курдистане уже в этом году, сообщили РБК в компании

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Компания «Роснефть» намерена начать добычу нефти в Иракском Курдистане до конца 2018 года. Об этом РБК сообщили в компании.

«Представители «Роснефти» на встрече с властями провинции Дахук (Иракский Курдистан) обсудили вопросы освоения нефтяных месторождений в рамках подписанных в октябре 2017 года соглашений о разделе продукции. Планируется, что реализация ряда проектов начнется до конца 2018 года», — говорится в сообщении компании. В «Роснефти» уточнили, что речь идет о месторождениях Батил, Зауита, Касрок, Харир-Беджил и Дарато.

Соглашение о совместной разработке пяти новых месторождений в Иракском Курдистане между российской нефтяной компанией и правительством региона было заключено в октябре 2017 года. Доля дочерних компаний «Роснефти» в этих проектах должна составить 80%. Сообщая о сделке, «Роснефть» отмечала, что на начало 2018 года намечен старт геологических работ, а промышленная эксплуатация месторождений должна начаться к 2021 году.

«По консервативным оценкам суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн барр.», — говорилось в сообщении «Роснефти».

В сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона, несмотря на протесты властей Ирака, Турции и Ирана, а также настоятельные просьбы США отменить голосование.

В ноябре 2017 года компания сообщила, что выплатила курдам аванс в размере $1,3 млрд в рамках контракта на поставку нефти. Тогда же «Роснефть» сообщила о планах заняться эксплуатацией нефтепровода с курдской KAR Group для поставок нефти в Европу. В марте 2018 года аванс «Роснефти» вырос до $2,1 млрд.



Комментируя соглашение правительства Иракского Курдистана с «Роснефтью», посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади заявил, что она противоречит Конституции Ирака. «В соответствии с нашими законами центральное багдадское правительство — только оно имеет полномочия подписывать соответствующие контракты», — сказал Хади. По его словам, другие российские компании — ЛУКОЙЛ и «Газпром», которые работают в районе Курдистана, «придерживаются законодательства и действуют в соответствии с ним».