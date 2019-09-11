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Stroytransgaz Oil получит газовое месторождение в Ираке
Компания Stroytransgaz Oil договорилась с Ираком о разработке газового месторождения на юге страны. По данным Iraq Oil Report, компания принадлежит «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко
Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Ирак договорился с российской компанией о разработке газового месторождения на юге страны, соглашение еще не финализировано, сообщил министр нефти страны Тамир Гадбан (цитата по «Интерфаксу»).

«[Это] месторождение в Ираке, блок 17. Это ни «Роснефть», ни «Газпром нефть», — сказал министр журналистам. Речь идет о компании Stroytransgaz Oil, добавил он.

На прошлой неделе издание Iraq Oil Report сообщило, что Министерство энергетики Ирака начало переговоры о заключении контракта на разработку месторождения с российской компанией «Стройтрансгаз», которая находится под санкциями США. Под эту формулировку подпадает только «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

РБК направил запросы представителям Тимченко и «Стройтрансгаза», но они отказались от комментариев.

«Стройтрансгаз», подконтрольный Тимченко, владеет 100% кипрской STG Oil & Gas Ltd, следует из данных СПАРК. В российских базах данных прослеживается связь между «Стройтрансгазом» и Stroytransgaz Oil, однако это относится к более раннему периоду. В 2002 году в России были зарегистрированы две компании с одинаковым названием НК «Стройтрансгаз-Ойл». В одной «Стройтрансгаз» до 2008 года владел 25,21%, следует из данных СПАРК, но она была ликвидирована в 2013 году. Вторую, с уставным капиталом 10 тыс. руб., учредили Роланд Исаев и Юрий Савельев. Кто сейчас владеет этой компанией, неизвестно.

Тимченко купил «Стройтрансгаз» в 2008 году, на тот момент это был крупный подрядчик «Газпрома». После перехода под контроль бизнесмена компания переориентировалась на строительство инфраструктуры — дорог, стадионов, аэропортов и энергетических объектов. Выручка «Стройтрансгаза» в 2018 году составила 27 млрд руб. Компания раньше не была замечена в участии в нефтегазовых проектах. Но в последнее время она активно развивается на Ближнем Востоке, в частности в Сирии: «Стройтрансгаз» строит там газоперерабатывающий завод, а также занимается добычей и экспортом фосфатов.

При этом одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома» стала компания «Стройтранснефтегаз» (прежние названия — «Аргус Пайплайн» и «Стройтрансгаз»), долю в которой структуры Тимченко купили в 2013 году. Ее выручка в 2018-м составила 187 млрд руб. Как рассказывали источники РБК, Тимченко и партнеры планируют продать эту компанию «Газпрому».

Автор: Алина Фадеева
Теги: Геннадий Тимченко, Ирак, «Стройтрансгаз»
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