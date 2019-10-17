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Число жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 77

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 77, еще десять человек пропали без вести, передает телерадиокомпания NHK. Информацию о числе жертв подтверждает агентство Kyodo, по его данным, без вести пропавшими числятся 15 человек.

В результате стихийного бедствия 346 человек получили различные травмы. По данным японского Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, площадь затопления составила более 23 тыс. га. По состоянию на утро 17 октября в Японии в результате тайфуна полностью разрушено 94 дома, еще 1671 поврежден, сообщило агентство со ссылкой на Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Фотогалерея 
Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж

Ранее сообщалось о 74 погибших в результате тайфуна. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью граждан из-за тайфуна. В Кремле сообщили, что Москва готова рассмотреть вопрос оказания помощи Японии в связи с последствиями тайфуна, если такое обращение поступит с ее стороны. 

Теги: тайфун, Япония, погибшие
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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью японцев из-за тайфуна
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Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 74
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