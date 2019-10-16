Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 74

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 74

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 74 человек, передает телерадиокомпания NHK. Ранее сообщалось о 66 жертвах.

По данным телеканала, в префектуре Фукусима погибли 27 человек, в префектурах Канагава и Мияги — по 14. В шести префектурах, включая Канагава и Фукусима, 11 человек числятся пропавшими без вести, кроме того, в 32 префектурах 224 жителей получили травмы различной степени тяжести. Всего в Японии 47 префектур.

По данным Министерства транспорта и туризма Японии, в общей сложности 55 рек в 79 районах страны вышли из своих берегов, что привело к подтоплениям и разрушениям, в том числе на набережных.

Разрывы дамб произошли в 12 из семи рек Японии. Было принято решение установить на этих местах бетонные блоки, также проводятся аварийные ремонтные работы, такие как перекрытие рек водоблокирующими листами.

Уточняется, что для устранения последствий тайфуна и поисково-спасательных операций задействовано около 110 тыс. бойцов сил самообороны страны, сотрудников полиции и пожарных, а также 100 вертолетов.