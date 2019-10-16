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Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 74

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 74 человек, передает телерадиокомпания NHK. Ранее сообщалось о 66 жертвах.

По данным телеканала, в префектуре Фукусима погибли 27 человек, в префектурах Канагава и Мияги — по 14. В шести префектурах, включая Канагава и Фукусима, 11 человек числятся пропавшими без вести, кроме того, в 32 префектурах 224 жителей получили травмы различной степени тяжести. Всего в Японии 47 префектур.

По данным Министерства транспорта и туризма Японии, в общей сложности 55 рек в 79 районах страны вышли из своих берегов, что привело к подтоплениям и разрушениям, в том числе на набережных. 

Разрывы дамб произошли в 12 из семи рек Японии. Было принято решение установить на этих местах бетонные блоки, также проводятся аварийные ремонтные работы, такие как перекрытие рек водоблокирующими листами. 

Уточняется, что для устранения последствий тайфуна и поисково-спасательных операций задействовано около 110 тыс. бойцов сил самообороны страны, сотрудников полиции и пожарных, а также 100 вертолетов. 

По меньшей мере 13 тыс. жилых домов были частично затоплены из-за тайфуна, из них 7394 зданий в префектурах Нагано и Точиги, а также 6509 — в 21 префектуре, среди которых Судзуки и Сайтама. Кроме того, 77 домов в семи префектурах, включая Тиба, Токио и Канагава, были полностью разрушены.

Ранее японские власти сообщили, что за последние несколько дней в некоторых районах страны выпало до 40% годового объема осадков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова рассмотреть вопрос оказания помощи Японии с последствиями тайфуна, если поступит такое обращение.

Теги: Япония, тайфун
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