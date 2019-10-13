Путин выразил соболезнования в связи с гибелью японцев из-за тайфуна

Японское метеорологические агентство отмечало, что этот тайфун по силе будет сопоставим с тайфуном «Ида» 1958 года. Тогда из-за стихии погибли более 1,2 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова рассмотреть вопрос оказания помощи Японии в связи с последствиями тайфуна, однако пока обращения не поступало. По его словам, Путин всегда относится к подобным просьбам крайне внимательно.