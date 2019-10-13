Путин выразил соболезнования в связи с гибелью японцев из-за тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью граждан из-за тайфуна. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер отправил телеграмму, в которой заявил, что «в России разделяют скорбь японского народа». Помимо этого он передал родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки и пожелал выздоровления пострадавшим.
Путин также выразил надеждуо, что Япония полностью преодолеет последствия стихии.
По последним данным, в результате тайфуна «Хагибис» погибли 33 человека, 19 пропали без вести, передает агентство Kyodo. Кроме того, 177 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 21 жертве, 16 пропавших и 166 пострадавших.