Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии

Турецкие власти пообещали России, что будут уважать территориальную целостность и независимость Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что президент Владимир Путин поддерживает диалог с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу военных действий в Сирии. «Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя. Российские власти понимают опасения Турции по вопросу национальной безопасности, однако полагают, что проводимая военная операция «должна быть пропорциональна» поставленным целям, сказал российский постпред.

С 9 октября Анкара проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые страна считает террористическими. Эрдоган назвал ее причиной невыполнения США данных обязательств по созданию безопасной зоны у границы. В Вашингтоне раскритиковали операцию, однако при этом заявили о выводе своих военных из региона. Ряд европейских стран также не поддержали Турцию, Германия и Франция, в частности, прекратили поставки военного вооружения. Позже к ним присоединилась и Канада — Оттава заявила о «решительном осуждении военного вторжения» Анкары в Сирию.

15 октября президент США Дональд Трамп ввел против турецких чиновников санкции. Позже в Анкаре сообщили о будущей встрече 17 октября Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса.

В Кремле также выразили надежду, что военные действия турецких военных будут пропорциональны обеспечению безопасности страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что турецкий лидер встретится с Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.