Канада приостановила поставки вооружения Турции из-за операции в Сирии

Канада временно приостановила поставки вооружения в Турцию в связи с проводимой ею операцией на севере Сирии. Об этом сообщают телеканал France24 и канадская газета Globe and Mail.

«Канада решительно осуждает военное вторжение Турции в Сирию», — цитирует телеканал заявление канадского МИДа.

Дипломатическое ведомство считает, что действия Турции могут подорвать стабильность «и без того хрупкого» региона, а также усилия мировой коалиции, куда входит и Турция, направленные против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). МИД также призвал защитить гражданское население и обеспечить им доступ к гуманитарной помощи.

На прошлой неделе о приостановлении поставок оружия в Турцию из-за операции в Сирии заявили Франция и Германия. Действия Анкары также осудили США. Президент Дональд Трамп заявил, что вместе с Конгрессом работает над подготовкой «мощных» санкций против нее.