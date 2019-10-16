Мосгорсуд отменил арест владельцу Optima Development Худояну

Московский городской суд отменил арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, сообщили РБК в пресс-службе суда. По словам адвоката, он все еще находится под стражей.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить материал по ходатайству следователя, направить на новое судебное разбирательство в тот же суд (Тверской районный суд Москвы) в ином составе», — сказали в пресс-службе суда.

Адвокат Александр Забейда сообщил РБК, что Мосгорсуд уже второй раз отменяет решение Тверского суда о продлении Худояну срока содержания под стражей. «Первый раз суд продлил стражу в отсутствие самого Худояна, и потом это решение было отменено, в этот раз — срок стражи был продлен в отсутствие защитников. Подобные систематически повторяющиеся грубейшие нарушения, допущенные Тверским судом, свидетельствуют о том, что стратегия потерпевшей стороны основана только на одном — не дать Худояну получить доступ к правосудию по уголовному делу с надуманным обвинением», — считает юрист. По его словам, Худоян продолжает находиться под стражей, несмотря на то что оба решения суда признаны незаконными, «а первое даже не было подписано судьей».

Худояна задержали в Москве 14 июня. На следующий день его отправили под домашний арест, однако в начале июля перевели в СИЗО. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он похитил три земельных участка у одной из компаний на сумму в 2 млрд руб. Сам Худоян вину не признает. Ранее Тверской суд Москвы продлил арест бизнесмена до 14 ноября.

Компания Optima Development, которой владеет Худоян, занимается проектом Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве. В ее портфеле также находится торговый комплекс Oz Mall в Краснодаре и элитный коттеджный поселок Maiendorf Park, который находится в 7 км от МКАД в Рублево-Успенском направлении.