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Общество ,  
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Суд заменил домашний арест владельца Optima Development Худояна на СИЗО
Бизнесмен, которого обвиняют в мошенничестве на 2 млрд руб., пробудет в СИЗО до 14 августа. Ходатайствовал об этом прокурор, он предупредил, что Худоян может скрыться от следствия, поскольку его дети являются гражданами США
Альберт Худоян (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд руб., и принял решение отправить его в следственный изолятор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В СИЗО бизнесмен пробудет до 14 августа. Под стражу его взяли в зале суда.

«Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, в удовлетворении апелляционной жалобы в защиту Худояна отказано», — отметили в суде.

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Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Худояна задержали 14 июня в Москве. На следующий день уже состоялся суд в отношении него, решением Тверского суда Москвы его отправили под домашний арест. Он проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бизнесмена обвиняют в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Ущерб от его действий оценивают в 2 млрд руб., однако сам Худоян своей вины не признает.

Optima Development — строительная компания. Одним из ее проектов является жилой комплекс Prime Park на Ленинградском проспекте, в ее портфеле также находится торговый комплекс Oz Mall в Краснодаре и элитный коттеджный поселок Maiendorf Park, который находится в 7 км от МКАД в Рублево-Успенском направлении.

Авторы: Анна Трунина, Маргарита Алехина
Теги: Мосгорсуд, Optima Development, домашний арест, СИЗО, арест
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Суд отправил владельца Optima Development Худояна под домашний арест
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