Суд заменил домашний арест владельца Optima Development Худояна на СИЗО

Бизнесмен, которого обвиняют в мошенничестве на 2 млрд руб., пробудет в СИЗО до 14 августа. Ходатайствовал об этом прокурор, он предупредил, что Худоян может скрыться от следствия, поскольку его дети являются гражданами США

Альберт Худоян (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд руб., и принял решение отправить его в следственный изолятор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В СИЗО бизнесмен пробудет до 14 августа. Под стражу его взяли в зале суда.

«Таким образом, удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, в удовлетворении апелляционной жалобы в защиту Худояна отказано», — отметили в суде.

Худояна задержали 14 июня в Москве. На следующий день уже состоялся суд в отношении него, решением Тверского суда Москвы его отправили под домашний арест. Он проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бизнесмена обвиняют в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Ущерб от его действий оценивают в 2 млрд руб., однако сам Худоян своей вины не признает.