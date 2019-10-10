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Суд продлил арест владельцу Optima Development Худояну

Тверской суд Москвы продлил арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, обвиненному в мошенничестве на 2 млрд руб., до 14 ноября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«10 октября 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Худояну Альберту до 14 ноября 2019 года», — сказали в пресс-службе.

Адвокат Худояна Александр Забейда заявил РБК, что считает решение суда и само уголовное дело против бизнесмена давлением в рамках бизнес-конфликта. «Два месяца Худоян содержался под стражей на основании неподписанного судебного решения, которое было принято судом в отсутствие самого Худояна, что и послужило основанием для отмены этого решения со стороны Мосгорсуда», — сказал адвокат, добавив, что повторное рассмотрение этого вопроса прошло в отсутствие и самих адвокатов.

Также он указал на то, что суд не принял во внимание позицию приглашенного защитой эксперта, который поддержал позицию защиты о том, что на Худояна распространяются гарантии о незаключении предпринимателей под стражу.

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Суд заменил домашний арест владельца Optima Development Худояна на СИЗО

Худояна задержали в Москве 14 июня. На следующий день суд отправил его под домашний арест, однако в начале июля его перевели в следственный изолятор.

Бизнесмен проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Его обвинили в хищении трех земельных участков стоимостью 2 млрд руб. у одной из компаний. Он не признает свою вину.

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Строительная компания Optima Development занимается возведением жилого комплекса Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве. Она также строила торговый комплекс Oz Mall в Краснодаре и элитный коттеджный поселок Maiendorf Park.

Теги: новости РБК, Москва, продление ареста, Optima Development
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