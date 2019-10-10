Суд продлил арест владельцу Optima Development Худояну

Тверской суд Москвы продлил арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, обвиненному в мошенничестве на 2 млрд руб., до 14 ноября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«10 октября 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Худояну Альберту до 14 ноября 2019 года», — сказали в пресс-службе.

Адвокат Худояна Александр Забейда заявил РБК, что считает решение суда и само уголовное дело против бизнесмена давлением в рамках бизнес-конфликта. «Два месяца Худоян содержался под стражей на основании неподписанного судебного решения, которое было принято судом в отсутствие самого Худояна, что и послужило основанием для отмены этого решения со стороны Мосгорсуда», — сказал адвокат, добавив, что повторное рассмотрение этого вопроса прошло в отсутствие и самих адвокатов.

Также он указал на то, что суд не принял во внимание позицию приглашенного защитой эксперта, который поддержал позицию защиты о том, что на Худояна распространяются гарантии о незаключении предпринимателей под стражу.