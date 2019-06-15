Суд отправил владельца Optima Development Худояна под домашний арест

Суд отправил Альберта Худояна под домашний арест до 14 августа, следствие просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу

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Тверской суд Москвы отправил владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд руб., под домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе суда. Следствие ходатайствовало о взятии его под стражу.

Худояна задержали накануне. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бизнесмена обвиняют в хищении трех земельных участков у одной из компаний, причиненный им ущерб оценивается в 2 млрд руб. Худоян вину не признает.

По словам его адвоката Александра Карабанова, уголовное дело было инициировано в интересах экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева и Сергея Говядина. Он рассказал, что помощник Самиева Сергей Говорухин в августе 2018 года подал в УБЭиП ГУ МВД по Москве заявление от лица Mansfield Executive Ltd., в котором указал, что у компании мошенническим путем похитили имущество. Адвокат добавил, что Самиев сам является фигурантом уголовных дел о мошенничестве в крупном размере.

Optima Development строит жилой комплекс Prime Park на Ленинградском проспекте, в ее портфеле также находится торговый комплекс Oz Mall в Краснодаре и коттеджный поселок Maiendorf Park.