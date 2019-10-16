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Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений

Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации минских соглашений, а также ожидают проведения встречи в «нормандском формате». Об этом сообщается в заявлении двух стран по итогам межправительственного совещания в Тулузе.

«Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в осуществлении минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в «нормандском формате» в Париже», — говорится в документе. Страны отмечают, что «аннексия Крыма является незаконной», но считают необходимым продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Евросоюза.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также принятие особого статуса Донбасса и проведение там местных выборов. Соответствующий документ был подписан Францией, Германией, Россией и Украиной в 2015 году.

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая описывает механизм установления особого статуса и проведения выборов в Донбассе. Также было принято решение, что отвод войск на линии соприкосновения начнется 7 октября. В тот день глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что операция сорвана из-за обстрела населенных пунктов Золотое и Петровское. После этого разведение войск было перенесено на 9 октября, но также не состоялось. 

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик 15 октября сообщил, что контактной группе не удалось договориться о новой дате разведения военных сил. По его словам, стороны буду продолжать переговоры по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера» может быть принят только после встречи «нормандской четверки» и достижения договоренностей о прекращении войны. По словам Пристайко, украинская сторона рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» примерно в середине ноября.

Теги: минские соглашения
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