Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений

Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации минских соглашений, а также ожидают проведения встречи в «нормандском формате». Об этом сообщается в заявлении двух стран по итогам межправительственного совещания в Тулузе.

«Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в осуществлении минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в «нормандском формате» в Париже», — говорится в документе. Страны отмечают, что «аннексия Крыма является незаконной», но считают необходимым продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Евросоюза.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также принятие особого статуса Донбасса и проведение там местных выборов. Соответствующий документ был подписан Францией, Германией, Россией и Украиной в 2015 году.

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая описывает механизм установления особого статуса и проведения выборов в Донбассе. Также было принято решение, что отвод войск на линии соприкосновения начнется 7 октября. В тот день глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что операция сорвана из-за обстрела населенных пунктов Золотое и Петровское. После этого разведение войск было перенесено на 9 октября, но также не состоялось.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик 15 октября сообщил, что контактной группе не удалось договориться о новой дате разведения военных сил. По его словам, стороны буду продолжать переговоры по этому вопросу.