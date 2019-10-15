Контактная группа не договорилась о новой дате разведения сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не смогла договориться о новой дате разведения военных средств и сил в Золотом и Петровском. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС.

«Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли», — сказал Сайдик. По его словам, стороны подтвердили, что намерены продолжать переговоры по этому вопросу.

Решение о разведении сил и средств в Донбассе было закреплено в рамочном соглашении, которое в сентябре 2016 года подписали представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ.

Соглашение предполагает создание зон безопасности на трех участках вдоль линии разграничения — у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). К октябрю 2019 года добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском, датой для которого было выбрано 7 октября, не состоялось.