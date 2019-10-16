Трамп назвал «нормальной» помощь Сирии со стороны России

Президент США Дональд Трамп назвал нормальной ситуацию, при которой Сирия получает помощь от России. Американского лидера цитирует агентство Bloomberg.

«Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально», — заявил он. По словам Трампа, участие Москвы в сирийском конфликте окажется дорогостоящим, как это было в случае с Афганистаном в эпоху СССР.

«Раньше это было Советским Союзом, а теперь это Россия не без причины: они потеряли в Афганистане столько денег, что им пришлось уменьшиться», — сказал Трамп. «Если Россия хочет связываться с Сирией, это действительно ее дело. У Дамаска проблемы с Турцией на границе. Это не наша граница, поэтому мы не должны терять жизни из-за этого», — добавил он.

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которых Анкара считает террористами.