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Сирийские войска впервые за пять лет вошли в Ракку

Авангардные отряды сирийской армии вошли в город Ракка на северо-востоке Сирии. Об этом со ссылкой на собственного полевого корреспондента сообщает телеканал Al Mayadeen.

По информации издания, правительственные войска впервые за пять лет заняли Ракку, которая до этого находилась под контролем военизированных группировок боевиков.

Сирийские вооруженные силы уже установили в городе несколько контрольно-пропускных пунктов. Эту информацию подтверждает и агентство AMN.

При этом в Рас-эль-Айне продолжаются столкновения между турецкими войсками и лояльными им группировками с одной стороны и курдскими ополченцами из группировки YPG с другой.

Правительственные войска президента Асада разместились по всей длине сирийско-турецкой границы в рамках соглашения с курдской стороной, достигнутого ранее. Тем самым сирийские вооруженные силы поддержали курдских ополченцев в противостоянии Турции.

Ракка была неподконтрольна Дамаску с 2013 года. Тогда город заняли боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), фактически сделав его своей столицей. В октябре 2017 года «Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с американской коалицией отбили Ракку у террористов.

СМИ сообщали, что на фоне проводимой Турцией военной операции активизировалось ИГ. Западные политики заявили, что действия Эрдогана ставят под угрозу результаты пятилетней борьбы с терроризмом в Сирии.

Теги: Сирия, Турция, курды, Ракка
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