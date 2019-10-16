Адвокат сообщил о закрытии уголовного дела против Порошенко в Панаме

Прокуратура Панамы закрыла дело против экс-президента Украины Петра Порошенко о легализации доходов, так как не нашла оснований для привлечения к ответственности. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил его адвокат Илья Новиков.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что правоохранители Панамы возбудили уголовное дело о сокрытии доходов Порошенко.

Новиков пояснил, что в заявлении, поданном в конце июля Портновым, утверждалось, что компании, связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К нему прилагались также личные показания Портнова, в которых он настаивал, что прокуратура Панамы «должна расследовать эти якобы преступления».

По словам адвоката Порошенко, в Панаме действительно расследовали дело против бывшего лидера страны, в частности, провели проверку данных, которые предоставил Портнов, однако после двух месяцев прокурор принял решение о закрытии производства.