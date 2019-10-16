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Политика ,  
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Адвокат сообщил о закрытии уголовного дела против Порошенко в Панаме

Прокуратура Панамы закрыла дело против экс-президента Украины Петра Порошенко о легализации доходов, так как не нашла оснований для привлечения к ответственности. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил его адвокат Илья Новиков.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что правоохранители Панамы возбудили уголовное дело о сокрытии доходов Порошенко.

Новиков пояснил, что в заявлении, поданном в конце июля Портновым, утверждалось, что компании, связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К нему прилагались также личные показания Портнова, в которых он настаивал, что прокуратура Панамы «должна расследовать эти якобы преступления».

По словам адвоката Порошенко, в Панаме действительно расследовали дело против бывшего лидера страны, в частности, провели проверку данных, которые предоставил Портнов, однако после двух месяцев прокурор принял решение о закрытии производства.

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Другой адвокат Игорь Головань отметил, что защита Порошенко принимает все меры для привлечения к ответственности за незаконные действия в его отношении. По его словам, суд вынес решение о допросе Портнова и директора ГБР Романа Трубы в рамках уголовного производства о нападении на Порошенко в июне 2019 года.

В конце июля несколько человек попытались напасть на Порошенко, когда он вышел из здания Государственного бюро расследований (ГБР). На момент приезда полиции злоумышленники скрылись. По факту нападения было открыто уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК).

К настоящему моменту в отношении Порошенко и его команды на Украине расследуется 13 уголовных дел. Бывший президент проходит по ним в качестве свидетеля. Все дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Теги: Петр Порошенко, Панама, легализация доходов
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