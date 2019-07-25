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PayPal $135 (+15,95%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,87%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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После нападения на Порошенко начали расследование дела о хулиганстве

После нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко начато расследование уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Об этом сообщается на сайте киевской нацполиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

Несколько человек попытались напасть на Порошенко, когда он вышел из здания Государственного бюро расследований (ГБР). Один из мужчин залез на капот автомобиля Порошенко. Когда охрана экс-президента его стащила, началась потасовка. К моменту приезда полиции нападавшие скрылись.

Политика
На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей

Порошенко приезжал в ГБР на допрос, с ним беседовали в качестве свидетеля. Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова отметила, что допрос состоялся, несмотря на то, «что его сторона постоянно меняла свои решения относительно даты допроса и присутствия». Дело касается продажи завода «Кузница на Рыбальском».

Теги: Петр Порошенко
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