Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну в 2015 году, когда подписал Минские соглашения. Об этом в интервю телеканалу NewsOne заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, Порошенко самостоятельно одобрил «формулу Штайнмайера», а когда начались митинги, «сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны».

Савченко отметила, что Порошенко, последние пять лет кричавший на митингующих, чтобы те не «раскачивали лодку», теперь ходит на шествия против власти. «Почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? Эти митинги выгодны политикам, которые проиграли выборы», — сказала она.

Экс-нардеп также добавила, что все политики, которые поддерживают сегодня митинги против согласования «Формулы Штайнмайера», думают не об украинцах, а о повышении собственного политического рейтинга.