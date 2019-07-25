На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,12 -0,18 EUR Бирж. 70,41 -0,09 Brent 63,79 +0,14% USD Нал. 63,64 62,72 EUR Нал. 70,99 69,99 USD ЦБ 63,16 +0,04 EUR ЦБ 70,29 -0,03 EUR/USD 1,1157 +0,0021 BTC/USD Бирж. 9 994,10 +219,18 IMOEX 2 700,46 +0,65% RTSI 1 347,88 +0,62% DJIA 27 211,43 -0,21% Nasdaq 8 279,83 -0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Norfolk Southern $237 (+27,39%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,28%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+25,87%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Norfolk Southern $237 (+27,39%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,28%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+25,87%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 12:44
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 70,29 (-0,03) Quote, 12:44
В Париже установлен температурный рекорд Общество, 18:07 Почему поколение Z предпочитает брендам подделки и реплики Стиль, 18:05 РЭЦ поможет развивать в регионах центры поддержки экспорта Пресс-релиз, 18:04 Москалькова сообщила детали возвращения российских моряков Политика, 17:59 Трутнев потребовал от «Росатома» план развития Северного морского пути Бизнес, 17:58 Главные ошибки при организации командировок и способы их избежать Pro, 17:57 На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей Политика, 17:50 «Рост может быть недолгим»: два фактора, из-за которых Bitcoin подешевеет Крипто, 17:46 Зачем и как можно склонить людей делиться персональными данными Экономика инноваций, 17:45  7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 17:41 7 списков, которые сделают вашу жизнь проще Спецпроект РБК PINK, 17:36 Назначен исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ Общество, 17:26 Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного танкера Политика, 17:23 Парламент Испании повторно отказался утвердить премьер-министра Политика, 17:15
Политика ,  
0 
На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей

Несколько человек попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает «Гордон».

По данным издания, один из нападавших запрыгнул на капот автомобиля Порошенко и начал показывать сидящим в салоне какие-то жесты. Охрана экс-президента стащила мужчину с машины, после чего произошла стычка.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции. Нападавшие попытались скрыться от правоохранителей. В этот момент автомобиль Порошенко уехал.

Петр Порошенко и члены его команды являются фигурантами уголовных дел, которые были возбуждены ГБР. Очередной допрос был назначен на 25 июля. Однако, когда экс-президент явился в ведомство, стало известно, что незадолго до этого его адвокат попросил вновь перенести допрос на 8 августа.
 

Теги: Петр Порошенко, нападение, допрос
Материалы по теме
Порошенко пришел к следователям и попросил перенести допрос
Политика
Следователи заявили о необъяснимом проникновении Порошенко в здание ГБР
Политика
Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter