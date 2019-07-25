На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей

На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей

Несколько человек попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает «Гордон».

По данным издания, один из нападавших запрыгнул на капот автомобиля Порошенко и начал показывать сидящим в салоне какие-то жесты. Охрана экс-президента стащила мужчину с машины, после чего произошла стычка.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции. Нападавшие попытались скрыться от правоохранителей. В этот момент автомобиль Порошенко уехал.

Петр Порошенко и члены его команды являются фигурантами уголовных дел, которые были возбуждены ГБР. Очередной допрос был назначен на 25 июля. Однако, когда экс-президент явился в ведомство, стало известно, что незадолго до этого его адвокат попросил вновь перенести допрос на 8 августа.

