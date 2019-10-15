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Число пострадавших в протестах в Барселоне превысило 100

В Барселоне в ходе протестов сторонников независимости Каталонии за медицинской помощью обратился 131 человек. Об этом сообщает газета El Pais.

При этом, отмечает издание, большая часть пострадала при столкновении с полицией в аэропорту Эль-Прат. Ранее сообщалось о 56 раненых в воздушной гавани.

В связи с протестами в Испании «Аэрофлот» дал рекомендации пассажирам, летящим или вылетающим из Барселоны 15 и 16 октября. Информация опубликована на сайте авиакомпании.

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Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах

Тем, кто в данный момент находится в Барселоне, посоветовали выбирать объездные маршруты и не менее чем за три часа прибывать в аэропорт. Пассажиры с билетами на все прямые и трансферные рейсы (под кодом SU), летящие в/из Барселоны 15 и 16 октября 2019 года, могут изменить дату вылета в пределах семи дней, а также оформить возврат билетов без дополнительной платы.

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Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума

Протесты в Барселоне проходят на фоне того, что Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы (от 9 до 13 лет) и большим штрафам.

Теги: «Аэрофлот», Барселона, протесты, вылет
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