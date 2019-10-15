Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах

В международном аэропорту Барселоны «Эль-Прат», где проходит акция протеста сторонников независимости Каталонии, есть граждане России. В частности, это пассажиры рейса из Москвы, которые прибыли в аэропорт в понедельник, 14 октября, сообщается на странице посольства России в Испании в Twitter.

«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.

Отмечается, что через несколько часов ожидается еще один рейс с россиянами на борту. В настоящее время ситуация находится на контроле местной полиции, заверили в посольстве.

В понедельник, 14 октября, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии. Как сообщили местные СМИ, в результате за медицинской помощью обратились не менее 56 человек. Митингующие потребовали освобождения каталонских лидеров, арестованных в тот же день после проведения референдума о независимости в 2017 году. В частности, к длительным срокам лишения свободы Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров Каталонии. Среди них — бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас (получил 13 лет тюрьмы), экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль (получили по 12 лет) и другие.