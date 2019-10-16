Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году. Об этом информирует ТАСС.

По словам главы ФСБ, все теракты были предотвращены на стадии подготовки.

Кроме того, в текущем году спецслужбы ликвидировали 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в разных регионах России. 32 боевика были нейтрализованы, еще 679 — задержаны, а 22 — склонены к отказу от террористической деятельности.

10 октября ФСБ сообщила о задержании в крымском городе Саки гражданина России, который планировал устроить взрыв в одном из зданий органов власти. По информации ведомства, задержанный был членом одной из украинских экстремистских организаций.

В гараже у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство, «коктейли Молотова» и необходимые для их изготовления инструменты. Дома у него были найдены материалы и книги о нацизме и Третьем рейхе.