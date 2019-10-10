ФСБ заявила о задержании готовившего подрыв здания в Крыму экстремиста

ФСБ заявила о задержании готовившего подрыв здания в Крыму экстремиста

По данным ФСБ, задержанный является гражданином России и при этом членом украинских экстремистских организаций

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в крымском городе Саки человека, планировавшего устроить взрыв в одном из зданий, занимаемых органами власти.

В сообщении ФСБ отмечается, что задержанный является гражданином России и при этом членом украинских экстремистских организаций, приверженцем нацистской идеологии.

«В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве пояснили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

В июне в Крыму возбудили уголовные дела в отношении ряда жителей по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что за год в Крыму была прекращена деятельность трех ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и предотвращена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.