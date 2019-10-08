НАК отчитался о 15 предотвращенных с января терактов на Северном Кавказе

С начала года спецслужбы предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Помимо этого силовикам удалось ликвидировать в регионе 30 террористических ячеек, которые готовили теракты в местах массового пребывания людей, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В целом число терактов на Северном Кавказе за последние два года сократилось в семь раз. «Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 году — шесть, то с начала текущего года — два», — отметили в НАК.

В апреле ФСБ отчитывалась о том, что ее сотрудникам удалось выйти на след и задержать в Нальчике участника баксанской бандитской группировки, который также являлся членом запрещенной в России группировки «Исламское государство».