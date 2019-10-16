Власти ответили на предложение запретить детям менять дорогу в школу

Безопасность маршрута до образовательной организации всегда должны учитывать соответствующие органы на местах. Так Минпросвещения прокомментировало РБК инициативу мэрии Саратова запретить детям отклоняться от маршрута по пути в школу.

«Безопасность маршрута до образовательной организации — вопрос, который всегда должны учитывать соответствующие органы на местах. Первоочередной прием в школу исходя из закрепления ее за определенной территорией продиктован в том числе вопросами безопасности маршрутов», — подчеркнули в Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что безопасности школьников по дороге в школу также способствует их централизованный подвоз на специальных автобусах и за последние годы по поручению правительства парк школьных автобусов в регионах был обновлен.

Ранее стало известно, что в мэрии Саратова решили разработать для каждого ребенка индивидуальный маршрут от школы до дома, который будет запрещено нарушать. Председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что в том случае, если ребенок отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему такое случилось.