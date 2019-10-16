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Власти ответили на предложение запретить детям менять дорогу в школу

Безопасность маршрута до образовательной организации всегда должны учитывать соответствующие органы на местах. Так Минпросвещения прокомментировало РБК инициативу мэрии Саратова запретить детям отклоняться от маршрута по пути в школу.

«Безопасность маршрута до образовательной организации — вопрос, который всегда должны учитывать соответствующие органы на местах. Первоочередной прием в школу исходя из закрепления ее за определенной территорией продиктован в том числе вопросами безопасности маршрутов», — подчеркнули в Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что безопасности школьников по дороге в школу также способствует их централизованный подвоз на специальных автобусах и за последние годы по поручению правительства парк школьных автобусов в регионах был обновлен.

Общество
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Ранее стало известно, что в мэрии Саратова решили разработать для каждого ребенка индивидуальный маршрут от школы до дома, который будет запрещено нарушать. Председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что в том случае, если ребенок отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему такое случилось.

Тем не менее в администрации Саратова сообщили местному порталу «Свободные новости», что заявление Ревуцкой было не совсем правильно трактовано. Там пояснили, что следование маршруту «дом — школа — дом» скорее рекомендательная мера. Что касается письменного уведомления от родителей, в случае если школьник отклонился от маршрута, здесь речь шла о том, что, если ребенок не придет школу или задержится, родитель может сообщить об этом классному руководителю.

Общество
Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили

Инициатива саратовских властей прозвучала после резонансного убийства в городе девятилетней девочки. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого местного жителя, который сознался в преступлении. Он рассказал, что незадолго до убийства самовольно занял один из гаражей. 9 октября убитая девочка проходила мимо этого гаража и спросила у мужчины, принадлежит ли ему строение. На допросе он заявил, что предположил, что гараж мог принадлежать семье девочки и, испугавшись разоблачения, затащил ребенка внутрь и убил.

Теги: министерство, запрет, маршрут, школа
Материалы по теме
Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу
Общество
Мэрия Саратова ответила на видеообращение матери убитой девочки
Общество
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
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