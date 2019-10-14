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Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение со словами благодарности за поддержку. Ролик опубликовала на Facebook тетя убитой девочки.

«Хочу сказать отдельно и каждому спасибо, отдельно и каждому пожать руку, обнять и сказать: «Ты был важен. Ты был рядом», — сказала женщина. Она поблагодарила жителей Саратова и всей России, отметив, что ей поступали звонки с предложениями помощи и словами сочувствия из многих регионов страны. Мать девочки отметила, что во время поисков дочери могла положиться «буквально на каждого».

Женщина также призвала сделать более безопасным подход детей к школе. «Потому что это важно, это та вещь, которая жизненно необходима», — заявила она, отметив, что зачастую детям приходится добираться до школ через «дебри».

Мать девочки также добавила, что сообщила об этой проблеме саратовским властям, которые согласились содействовать в повышении безопасности дорог к школам.

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10 октября среди гаражей в Саратове обнаружили тело девятилетней девочки, пропавшей накануне по дороге в школу. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого местного жителя Михаила Туватина, мужчина сознался в преступлении.

По его словам, он убил девочку из страха разоблачения. Незадолго до этого он самовольно занял один из гаражей. 9 октября девочка проходила мимо Туватина и спросила, принадлежит ли ему строение. По данным следствия, мужчина предположил, что гаражом может владеть ее семья и, испугавшись разоблачения, затащил ребенка в помещение и убил.

Теги: Саратов, убийство, школьница
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