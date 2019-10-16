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Кремль анонсировал скорый визит Эрдогана в Россию

Рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться уже в октябре, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Накануне, 15 октября, главы России и Турции переговорили по телефону. Во время телефонного разговора с турецким коллегой Путин обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации на севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию. Стороны сошлись во мнении, что турецкая армия и сирийские военные должны предотвратить конфликты.

Эрдоган также принял приглашение посетить Москву с рабочим визитом.

Политика
Эрдоган принял приглашение Путина приехать в Россию

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь в Сирии и закончить операцию «Источник мира», поскольку Вашингтон не намерен «дальше терпеть турецкое вторжение». Минфин США также ввел санкции против МВД, Минэнерго и Минобороны Турции.

Турция начала военную операцию на приграничных территориях на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью называлось вытеснение курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF), которые Турция считает террористическими группировками. Дамаск счел действия Турции вооруженной агрессией. Правительственные войска выдвинулись на север на помощь курдским ополченцам. Соглашение между курдами и официальным Дамаском было достигнуто при посредничестве России на базе Хмеймим.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Дмитрий Песков
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