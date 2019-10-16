Кремль анонсировал скорый визит Эрдогана в Россию

Рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться уже в октябре, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Накануне, 15 октября, главы России и Турции переговорили по телефону. Во время телефонного разговора с турецким коллегой Путин обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации на севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию. Стороны сошлись во мнении, что турецкая армия и сирийские военные должны предотвратить конфликты.

Эрдоган также принял приглашение посетить Москву с рабочим визитом.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь в Сирии и закончить операцию «Источник мира», поскольку Вашингтон не намерен «дальше терпеть турецкое вторжение». Минфин США также ввел санкции против МВД, Минэнерго и Минобороны Турции.