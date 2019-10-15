Путин попросил Эрдогана избежать конфликтов с сирийскими военными

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором обсудил военную операцию Турции на севере Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры государств сошлись на том, что необходимо предотвратить конфликты между подразделениями турецкой армии и сирийскими военными

Путин добавил, что нельзя допустить, чтобы сложившимися обстоятельствами воспользовались члены террористических организаций, в том числе «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России»), которые охраняют курдские формирования. Сейчас, как отмечается, на сайте они предпринимают попытки сбежать и проникнуть в другие страны.

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