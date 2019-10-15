Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии

Ранее из-за операции на северо-востоке Сирии США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает Reuters.

По его словам, США не давали Турции «зеленый свет» на вторжение в Сирию.

CША «просто не будут и дальше терпеть турецкое вторжение в Сирию», добавил Пенс, передает AP. По словам, вице-президента, он лично направится на Ближний Восток по поручению Трампа.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября, ее цель, как утверждает Анкара, заключается в вытеснении курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF) от границы, где планируется создать зону безопасности.

США выступали против данной операции. 11 октября американский Минфин ввелсанкции против Минэнерго и Минобороны Турции, а также их руководителей — Фатиха Донмеза и Хулуси Акара. В санкционный список попал и глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.