Любовь Соболь сообщила об обысках в студии «Навальный Live»

В студию канала «Навальный Live» оппозиционного политика Алексея Навального пришли с обысками. Об этом в Twitter сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

«Громят студию. Прямо сейчас. Забирают все, даже световые приборы», — написала Соболь. Она утверждает, что обыски проводят с целью помешать «делать видео и трансляции, рассказывать правду многомиллионной аудитории».

Об обысках РБК также сообщила адвокат ФБК Вероника Полякова. «С меня взяли подписку о неразглашении следственных действий, так что подробных комментариев я дать не могу, могу лишь сказать, что в настоящий момент идет составление протокола», — объяснила она.

Сегодня, 15 октября, Следственный комитет сообщил об обысках в 30 регионах России в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых, по мнению следствия, проводилось финансирование ФБК. Обыски проходят как в штабах фонда, так и по месту жительства некоторых сотрудников региональных отделений ФБК. Кроме того суд арестовал кредитные счета фонда, на которые, по версии СК, поступали деньги из иностранных источников.