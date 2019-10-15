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Общество ,  
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Любовь Соболь сообщила об обысках в студии «Навальный Live»

В студию канала «Навальный Live» оппозиционного политика Алексея Навального пришли с обысками. Об этом в Twitter сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

«Громят студию. Прямо сейчас. Забирают все, даже световые приборы», — написала Соболь. Она утверждает, что обыски проводят с целью помешать «делать видео и трансляции, рассказывать правду многомиллионной аудитории».

Об обысках РБК также сообщила адвокат ФБК Вероника Полякова. «С меня взяли подписку о неразглашении следственных действий, так что подробных комментариев я дать не могу, могу лишь сказать, что в настоящий момент идет составление протокола», — объяснила она.

Сегодня, 15 октября, Следственный комитет сообщил об обысках в 30 регионах России в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых, по мнению следствия, проводилось финансирование ФБК. Обыски проходят как в штабах фонда, так и по месту жительства некоторых сотрудников региональных отделений ФБК. Кроме того суд арестовал кредитные счета фонда, на которые, по версии СК, поступали деньги из иностранных источников.

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СК сообщил об обысках в штабах ФБК в 30 регионах и аресте счетов

Предыдущие массовые обыски в штабах Навального прошли 12 сентября в более чем 40 регионах России. Как сообщал директор ФБК Иван Жданов, они были связаны с делом, возбужденным по ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег в начале августа. По данным следствия, сотрудники ФБК в период с 2016 по 2018 год легализовали сумму около 1 млрд руб., полученною преступным путем.

Теги: ФБК, Любовь Соболь, обыски, новости РБК
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