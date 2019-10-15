Володин попросил Швейцарию научить Грузию обращению с Россией

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин встретился с председателем совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье, говорится в сообщении пресс-службы Госдумы. Володин попросил его объяснить грузинским властям, что поведение, которое страна демонстрирует по отношению к России, недопустимо, передает ТАСС.

Швейцария с марта 2009 года выступает посредником между Россией и Грузией.

«Хотели бы, чтобы вы как страна, которая представляет наши, российские, интересы, озаботились тем, что произошло, объяснили грузинскому руководству, что так нельзя поступать со страной, которая фактически вас с этой руки понятно что делает», — сказал Володин (цитата по ТАСС). По словам спикера Госдумы, Россия «делает все» для развития экономики и благосостояния Грузии, и поэтому Тбилиси нельзя пренебрегать отношениями с Москвой. Володин заявил, что грузинский президент должна извиниться перед Россией и ее жителями.

Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией 8 июля. Причиной стали массовые протесты в Тбилиси, начавшиеся после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Тогда российский политик занял кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия, что вызвало широкий общественный резонанс в Грузии. В Кремле главным условием возобновления перелетов называли устранение любых угроз для безопасности россиян. 25 сентября Лавров заявил, что стоит вернуть авиасообщение между странами, поскольку «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер» случившегося.

В Кремле отмечали, что запрет на перелеты между странами будет снят, после того как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется «в русофобское русло». 5 октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани заявил, что страна готова к восстановлению авиасообщения и выступает за скорейшее снятие запрета. Через несколько дней глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о возобновлении прямых перелетов между странами в «ближайшее время».