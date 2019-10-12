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Турция захватила сирийский город Рас-эль-Айн

Турция в ходе операции «Источник мира» взяла под контроль город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны в Турции на странице в Twitter.

При этом телеканалы Al Jazeera и Al Arabia сообщают, что «Сирийские демократические силы» опровергают эту информацию, а город все еще оказывает сопротивление.

Военная операция на северо-востоке Сирии стартовала 8 октября. Как утверждал президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган, ее целью является обеспечение безопасности приграничных территорий и установление зоны безопасности, куда можно было бы переселить беженцев, которые покинули Сирию из-за боевых действий. Операция началась с воздуха. В ответ на боевые действия со стороны Сирии подверглись обстрелу приграничные турецкие города Нусайбин и Джейланпынар. 9 октября турецкие военные начали наземное наступление.

Теги: Турция, военная операция в Сирии, захват
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