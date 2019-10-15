Пелоси раскритиковала Трампа из-за решения ввести санкции против Турции

Объявленных президентом США санкций в отношении Турции недостаточно для предотвращения гуманитарной катастрофы, считает спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Соответствующее заявление опубликовано на ее официальном сайте.

«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в сообщении.

15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против министра обороны страны Хулуси Акара, министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу. Также ограничения ввели в отношении Минэнерго и Минобороны турецкой республики. Такое решение было принято на фоне проводимой Турцией на севере Сирии военной операции «Источник мира», которая началась 9 октября.

Как заявлял американский лидер, Вашингтон также будет настаивать на введении финансовых санкций, заморозке активов и запрете во въезде в США. Санкции также коснутся лиц, причастных к нарушению прав человека, препятствованию перемирия, участвовавших в насильственной репатриации беженцев и тех, кто угрожал стабильности, миру и безопасности в Сирии. Трамп также пообещал ввести против Турции пошлины в размере 50% на сталь и приостановить переговоры о взаимной торговле.