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Операция Турции в Сирии ,  
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Пентагон возложил ответственность на Эрдогана за усиление ИГ в Сирии

Пентагон возлагает на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ответственность за возможные последствия военной операции «Источник мира» в Сирии, в том числе и усиление террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении министра обороны США Марка Эспера, размещенном на сайте Пентагона.

«Президент Эрдоган несет полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении

Как отметил Эспер, действия Турции в Сирии были «ненужными и импульсивными». Министр также считает, что вторжение турецких военных на север привело к «массовой гибели беженцев, разрушениям, отсутствию безопасности и растущей угрозе вооруженным силам США».

Также он обвинил Турцию в освобождении задержанных боевиков и подрыве многонациональной миссии по уничтожению ИГ. По словам Эспера, действия Турции из-за военной операции привели к ухудшению отношений с США.

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Во вторник, 15 октября, США на фоне военной операции ввели санкции против министра обороны страны Хулуси Акара, министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Военную операцию «Источник мира» на севере Сирии Турция начала 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, цель операции заключается в вытеснении от границы курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США.
Кроме того, Анкара заинтересована в создании на севере Сирии буферной зоны. Предполагается, что там будет пролегать защитный пояс для размещения сирийских беженцев.

Теги: Турция, Сирия, «Исламское государство», Реджеп Тайип Эрдоган, Пентагон
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