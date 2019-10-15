Глава Пентагона пообещал в штаб-квартире НАТО добиться мер против Турции

США будут добиваться от союзников по НАТО общих мер в отношении Турции из-за военной операции в Сирии, проводимой турецкой стороной. Об этом говорится заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

Он отметил, что намерен совершить визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

«Я планирую оказать давление на других союзников по НАТО для того, чтобы предпринять коллективные и индивидуальные дипломатические и экономические меры в ответ на вопиющие действия Турции», — сказал Эспер.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал введение санкций против действующих и бывших чиновников Турции, а также против всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии. По словам американского лидера, Вашингтон будет настаивать на финансовых санкциях, заморозке активов и запрете на въезд в США. Эти меры также распространятся на всех, кого уличили в нарушении прав человека, препятствовании перемирию и участии в насильственной репатриации беженцев. Ограничения коснутся и тех, кто угрожал миру, безопасности и стабильности в Сирии. Также, по словам Трампа, США повысят для Турции пошлины на ввоз стали до 50% и прекратят вести переговоры о торговле.

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, военные действия направлены против курдской группировки YPG («Отряды народной самообороны»), которую Анкара считает террористической организацией, а также курдских Сирийские демократических сил (СДС), которые являются союзниками Соединенных Штатов. Турецкий президент также отмечал, что целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, где, по замыслу Анкары, будет пролегать защитный пояс для турецкой границы. В случае успешной реализации операции там планируется разместить 2 млн сирийских беженцев из Турции.