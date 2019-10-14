Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны Чтобы противостоять турецким частям, курды пошли на сенсационный союз с Дамаском

Турецкие силы продолжают наступление в Сирии и уже продвинулись на 30 км вглубь страны. Лишившись поддержки США, курды пошли на союз с Дамаском. Происходящее может быть частью российско-турецких соглашений, говорит эксперт

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Что сейчас происходит на севере Сирии

В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд. Это обеспечило турецким войскам продвижение до трассы M4 — об установлении контроля над шоссе, которое находится в 20–30 км от границы, уже заявило турецкое Минобороны.

Создание 30-километровой буферной зоны на всей протяженности сирийско-турецкой границы — главная цель этой кампании, крупнейшей для Анкары за все время сирийского конфликта. Ее проведение стало возможным, после того как США объявили о планах вывести свои войска из северной части Сирии. На стороне Турции в операции участвуют отряды «Сирийской свободной армии» — ранее они уже проводили совместные с турками операции, в частности были главной наземной силой во время взятия удерживаемого курдами Африна в 2018 году.

Через несколько часов после заявления о взятии Рас-эль-Айна и Тель-Абъяда сирийское агентство SANA сообщило, что проправительственные войска выдвинулись на север, «чтобы дать отпор турецкой агрессии», и намерены быть там через двое суток (официальный Дамаск считает действия Анкары агрессией). В то же время курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) сделали сенсационное заявление, что они договорились с Дамаском о совместном противостоянии турецким войскам, причем договоренность была достигнута на российской авиабазе Хмеймим.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что о переговорах на базе ему неизвестно.